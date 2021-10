Krzysztof Piątek pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu Polska – San Marino. To on strzelił gola na 5:0. 26-latek skomentował to trafienie.

Krzysztof Piątek w udanym stylu wrócił do reprezentacji Polski po kilu miesięcznej kontuzji

26-latek strzelił gola na 5:0

Napastnik biało-czerwonych wie, że przed nim wiele pracy, aby wrócić do pełni formy

Piątek świadomy pracy, która go czeka

W meczu Polska – San Marino, czterech piłkarzy biało-czerwonych wpisało się na listę strzelców. Jednym z nich jest Krzysztof Piątek, który uporał się niedawno z wielomiesięczną kontuzją. 26-latek uświetni swój powrót do kadry golem na 5:0.

– Cieszę się, że wróciłem do reprezentacji. Cztery i pół miesiąca bez piłki to kawał czasu. Wiem, że muszę jeszcze popracować, aby się wzmocnić na 200%. Ta noga jest po kontuzji. Cieszę się z tej bramki. Chciałem zaznaczyć swoim wejściem, że jestem gotowy i mogę dać wiele tej reprezentacji – powiedział Krzysztof Piątek. Jak skomentował swoje trafienie?

– Fajnie, że zareagowałem na tę akcję, bo Kacper dał bardzo dobrą piłkę. Poszedłem na krótki słupek, wyprzedziłem obrońcę i skierowałem piłkę do bramki. Na pewno powinniśmy grać trochę szybciej na połowie przeciwnika, na jeden kontakt, aby tych sytuacji było więcej – wyjaśnił napastnik Herthy Berlin. Jak czuje się po tym spotkaniu?

– Tak naprawdę zagrałem dwa mecze, w tym jeden epizod, a strzeliłem dwa gole. Czuję się dobrze. Ciężko pracowałem i wiedziałem, że nie mogę zmarnować tego czasu. Poprawiłem mankamenty, nad którymi nie miałem czasu pracować wcześniej. Przez cztery i pół miesiąca pracowałem nad różnymi aspektami – rzekł Piątek.

