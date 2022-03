Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Finał baraży nie poszedł po myśli reprezentacji Egiptu. Rewanż w Senegalu padł łupem gospodarzy, którzy awansowali na katarski mundial po skandalicznych rzutach karnych. Kibice aktualnych mistrzów Afryki nękali Salaha i jego kolegów laserami, przy tym wykrzykując rasistowskie hasła. FIFA po wniosku egipskiej federacji wszczęła postępowanie w tej sprawie, kilkadziesiąt godzin przed losowaniem fazy grupowej mistrzostw świata.

Rewanżowy mecz Senegal – Egipt zakończył się skandalem

Egipska federacja złożyła skargę do FIFA i czeka na wyjaśnienia

Pismo do siedziby FIFA wpłynęło kilkadziesiąt godzin przed oficjalnym losowaniem grup mundialu w Katarze

Senegalscy kibice urządzili piekło reprezentacji Egiptu

We wtorek rozegrano ostatnie mecze barażowe do mundialu w Katarze. W strefie afrykańskiej najwięcej działo się w Dakar, gdzie Senegal rozegrał rewanż finału z Egiptem. Po pierwszym pojedynku w lepszym nastroju był Mohamed Salah. Później jednak aktualni mistrzowie czarnego lądu doprowadzili do dogrywki. W niej nie padły gole, dlatego do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne.

Na stadionie Abdoulaye Wade panowała gorąca atmosfera. Kiedy nastała kolej na Egipt, do futbolówki podszedł Salah. Wówczas twarz skrzydłowego The Reds okryła się zielonym światłem, co oznaczało, że kibice na trybunach używają zakazanych przez FIFA laserów. 29-latek spudłował, po czym zespół Queiroza stracił grunt pod nogami. Zrobiło się nerwowo i nawet gospodarze nie wykorzystali dwóch pierwszych szans.

Ostatecznie Egipt tylko raz umieścił piłkę w siatce, stąd też do wielkiego turnieju awansował Senegal. Każdy zawodnik gości przed oddaniem strzału był oślepiany, a w dodatku mogło też dojść do rasistowskich zachowań, na które nie ma miejsca na salonach.

FIFA bada całą sytuację

Jak się okazało, egipska federacja poprosiła FIFA o reakcję w sprawie potyczki na senegalskiej ziemi. Teraz FIFA musi przeanalizować zebrane raporty i materiały wideo z tamtego spotkania, ponieważ w tle są przecież poważne oskarżenia.

– “Egipscy piłkarze byli narażeni na ostry rasizm z trybun, a Mohamed Salah w szczególności. FIFA obiecała przeanalizować raporty z meczów przed podjęciem wiążących decyzji w następnych krokach” – brzmi początek oficjalnego oświadczenia egipskiego związku.

– “FIFA jest w trakcie analizowania oficjalnych raportów z meczu eliminacyjnego mistrzostw świata pomiędzy Senegalem i Egiptem. Informacje zawarte w protokołach meczowych i materiałach wideo zostaną ocenione przez właściwe organy dyscyplinarne FIFA” – dodano.

Co się teraz stanie? FIFA może nałożyć na Senegalczyków kary finansowe, w tym też zakaz rozgrywania kolejnych spotkań z udziałem publiczności. Innym rozwiązaniem przy potwierdzeniu rasistowskich zachowań, może być walkower na korzyść Egiptu.

Lada moment, bo już w piątek startuje losowanie grup mundialu w katarze. Reakcja FIFA powinna być w tym przypadku szybka. Jeżeli nie zapadnie przed południem w piątek, Senegal raczej pozostanie w strukturach turniejowych.

