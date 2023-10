Wiadomo, co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro 2024

Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2:0 i przy porażce Czechów ma ogromną szansę na bezpośrednią kwalifikację na Euro 2024. Sprawdziliśmy, co mu się stać, żeby Polska awansowała na przyszłoroczny turniej.

Reprezentacja Polski wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi i jest w grze o awans na Euro 2024

W tym samym czasie Czechy przegrały 0:3 z Albanią, sprawiając prezent Biało-czerwonych

Poniżej przedstawiamy, co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro 2024

Oto co musi zrobić reprezentacja Polski, żeby awansować na Euro 2024

Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2:0 w swoim szóstym meczu eliminacji do Euro 2024. W tym samym czasie swoje spotkanie rozgrywali główni rywale Biało-czerwonych. Albania ograła Czechów 3:0 i sprawiła duży prezent Polakom, całkowicie zmieniając sytuację w tabeli grupy E.

Tabela grupy E

Zespół mecze zwycięstwa remisy porażki bramki punkty 1. Albania 6 4 1 1 11:3 13 2. Polska 6 3 0 3 8:8 9 3. Czechy 5 2 2 1 7:5 8 4. Mołdawia 5 2 2 1 5:5 8 5. Wyspy Owcze 6 0 1 5 2:12 1

Co musi się stać, żeby Polska wywalczyła awans na Euro 2024?

Polacy o awans bezpośredni na Euro 2024 najpewniej powalczą z Czechami. Strata do Albanii jest już zbyt duża do odrobienia, a Mołdawia nie wydaje się drużyną, która może namieszać w końcówce, choć oczywiści nie jest to wykluczone.

Aktualnie Biało-czerwoni są na drugiej pozycji, ale mają o jeden mecz rozegrany więcej od drużyny Jaroslava Silhavego. Oto pozostałe spotkania najsilniejszych ekip:

Albania: Mołdawia, Wyspy Owcze

Polska: Mołdawia, Czechy

Czechy: Wyspy Owcze, Polska, Mołdawia

Awans Polski na Euro 2024. Możliwe scenariusze

Scenariusz 1: Najprostszym rozwiązaniem, które w stu procentach da awans Polakom na Euro 2024, jest wygrana z Mołdawią i pokonanie Czechów. Wówczas Biało-czerwoni na pewno będą mogli się cieszyć z kwalifikacji na przyszłoroczny turniej.

Scenariusz 2: Porażka lub remis z Mołdawią i wygrana z Czechami. W tej sytuacji ponownie wiele będzie zależało od wyników reprezentacji Czech. Musi ona potknąć się w starciu z Wyspami Owczymi lub Mołdawią.

Scenariusz 3: Wygrana z Mołdawią i porażka lub remis z Czechami. W tej sytuacji Polacy muszą liczyć na potknięcia Czechów w obu pozostałych spotkaniach z Wyspami Owczymi i Mołdawią, co jest najmniej realnym scenariuszem.

Scenariusz 4: Remis z Mołdawią i remis z Czechami. Nawet w takiej sytuacji awans jest realny, ale wówczas Czesi musieliby przegrać swoje mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Podsumowując, najpewniejszym i jedynym scenariuszem, który powinien być brany pod uwagę przez reprezentację Polski, jest wygranie dwóch ostatnich meczów. Jednak w przypadku potknięcia z Mołdawią losy awansu wciąż będą możliwe. Sprawa skomplikuje się w sytuacji, gdy Polacy nie dadzą rady pokonać Czechów.

