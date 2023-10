Peszko w tych piłkarzach widzi siłę reprezentacji. “Chciałbym, żeby utrzymał klubową formę”

IMAGO / Piotr Kucz / FotoPyK / Newspix.pl Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Reprezentacja Polski dziś o godzinie 20:45 zmierzy się z Wyspami Owczymi

Z uwagi na nieobecność Roberta Lewandowskiego kapitanem będzie Piotr Zieliński

Sławomir Peszko liczy na to, że pomocnik Napoli pokaże się z dobrej strony

“Oczywiście, że będzie brakowało Roberta Lewandowskiego”

Sławomir Peszko udzielił wywiadu “Faktowi”, w którym zabrał głos w sprawie reprezentacji Polski, która dzisiaj o godzinie 20:45 na wyjeździe zagra z Wyspami Owczymi w eliminacjach do EURO 2024. Tymczasowy trener Wieczystej Kraków liczy na dobre występy Sebastiana Szymańskiego oraz Piotra Zielińskiego, który w roli kapitana zastąpi kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

– Chciałbym, żeby Szymański utrzymał klubową formę. Bardzo dobrze sobie radzi w Turcji. Liczę też na Ziela, który ma opaskę kapitana. To jest duża nagroda, ale też władza. Piotrek musi to przemyśleć i przygotować też przemowę motywującą przed meczem. Linia obrony będzie zmieniona. Jest mało treningów i nie wiadomo czy uda się to zgrać – powiedział Sławomir Peszko.

– Oczywiście, że będzie brakowało Lewandowskiego. Robert z tymi słabszymi rywalami zawsze strzelał dużo goli. Oby nam tego nie zabrakło. Jest Arek Milik w dobrej formie. Powinien go zastąpić, ale nie można mówić, że bez Lewego będzie lepiej – dodał były reprezentant Polski.