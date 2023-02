fot. PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Fernando Santos ma na swoim koncie już pierwszy intensywny weekend jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Portugalczyk odwiedził kilka stadionów w trakcie meczów PKO Ekstraklasy. Tymczasem znane są olany opiekuna Biało-czerwonych na poniedziałek.

Reprezentacja Polski będzie dowodzona w eliminacjach do Euro 2024 przez Fernando Santosa

Sebastian Staszewski przekazał, że w poniedziałek (13 lutego) Portugalczyk ma spotkać się z Robertem Lewandowskim

Pierwszy mecz pod wodzą nowego selekcjonera Biało-czerwoni rozegrają już za 40 dni

Fernando Santos spotka się z Lewandowskim

Fernando Santos zastąpił Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Portugalczyk ma jednocześnie wywalczyć awans z Biało-czerwonymi na Euro 2024.

Tymczasem dziennikarz Sebastian Staszewski z Interia.pl przekazał, że Fernando Santos obierz drogę swoich poprzedników i także uda się na spotkanie z kapitanem reprezentacji Polski.

“Selekcjoner Fernando Santos ma się spotkać z Robertem Lewandowskim już w najbliższy poniedziałek. Dziś trener obejrzy mecz Legii z Cracovią, natomiast jutro wsiądzie w samolot i poleci z Warszawy do Barcelony na rozmowę z kapitanem naszej kadry” – napisał żurnalista Interia.pl na swoim profilu na Twitterze.

🆕Selekcjoner Fernando Santos ma się spotkać z Robertem Lewandowskim już w najbliższy poniedziałek. Dziś trener obejrzy mecz Legii z Cracovią, natomiast jutro wsiądzie w samolot i poleci z Warszawy do Barcelony na rozmowę z kapitanem naszej kadry. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) February 12, 2023

Reprezentacja Polski do gry wróci w marcu. Na drodze polskiej ekipy staną Czesi i Albańczycy. Z każda z ekipą Biało-czerwoni zagrają w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Będą to jednocześnie pierwsze mecze polskiej drużyny od przegranego starcia z Francją (1:3) na mundialu w Katarze.

Biało-czerwoni o awans na Euro będą rywalizować w grupie E. Oprócz wymienionych wyżej ekip z reprezentacją Polski rywalizować będą również takie drużyny jak: Wyspy Owcze i Mołdawia.

Czytaj więcej: Fernando Santos nie doczekał się goli. Bezbramkowy remis w Gdańsku