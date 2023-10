PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski skompromitowała się w meczu z Mołdawią (1:1)

W poniedziałek Michał Probierz był gościem Kanału Sportowego

Selekcjoner wypowiedział się, między innymi, na temat Matty’ego Casha czy Patryka Dziczka

“Dziczek miał asekurować Zielińskiego. Nie wyszło nam to”

Trudno znaleźć usprawiedliwienia dla piłkarzy reprezentacji Polski po meczu z Mołdawią (1:1). Michał Probierz podniósł jednak rękawicę i na gorąco, w poniedziałek, pojawił się u Mateusza Borka w Kanale Sportowym. Nie unikał rozmów na temat personaliów.

Jednym z największych przegranych październikowego zgrupowania jest Patryk Dziczek. W niedzielę rozegrał nieudany mecz. Dziennikarz Kanału Sportowego zadał pytanie, co piłkarz Piasta Gliwice robił w wyjściowym składzie?

– Chcieliśmy dać dobre warunki do funkcjonowania dla Piotra Zielińskiego, żeby go asekurował. Nie wyszło nam to – stwierdził wprost Probierz.

Sporą niespodzianką było też całkowite pominięcie w niedzielnym spotkaniu Matty’ego Casha.

– Zawsze w reprezentacji będą zawodnicy niezadowoleni. Nie chodzi o pierwszy mecz. Tu wchodziły cechy rozwiązania taktycznego na to spotkanie. Kuba Kamiński jest zawodnikiem, który pojedynki powinien wygrywać. Z perspektywy czasu nawet można było zaryzykować i dać Grosika na prawe wahadło. Ale chcieliśmy to zrobić bezpiecznie, bo nie chcieliśmy stracić drugiej bramki. To dla każdego przykre. Tak, jak i Damian Szymański, Kuba Piotrowski, którzy nie weszli w tych meczach – wyjawił selekcjoner.

Przed Biało-czerwonymi jeszcze jeden mecz eliminacji do Euro 2024. 17 listopada zmierzą się z Czechami.

