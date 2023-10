Reprezentacja Polski mimo niezbyt dobrych warunków atmosferycznych szczęśliwie dotarła na Wyspy Owcze, gdzie w czwartek rozegra kolejny mecze w eliminacjach do EURO 2024.

IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polacy przygotowują się do kolejnego meczu w eliminacjach

W środę Biało-Czerwoni dotarli na Wyspy Owcze

Początek meczu w czwartek o godzinie 20:45

Reprezentacja Polski szczęśliwie dotarła na Wyspy Owcze

W ostatnich godzinach pojawiło się wiele wątpliwości z podróżą reprezentacji Polski w związku z fatalnymi prognozami pogody. Na Wyspach Owczych wieje bardzo silny wiatr, który mógł skomplikować lot Biało-Czerwonych.

– Bezpieczeństwo lotu i drużyny jest najważniejsze. Byliśmy w bieżącym kontakcie z linią lotniczą, która będzie odpowiadała za jutrzejszy przelot. Z tego względu, wiedząc, że mogą być trudne warunki pogodowe, tym razem lecimy linią lotniczą, która na co dzień operuje na tym lotnisku, więc to na pewno bardzo doświadczona linia i załoga – mówił we wtorek na konferencji prasowej Jakub Kwiatkowski.

Ostatecznie Polacy wylecieli na Wyspy Owcze wcześniej niż pierwotnie planowano. Na miejsce nasza kadra dotarła przed godziną 12:00. W środę odbędzie się jeszcze oficjalna konferencja prasowa (godz. 18:15), a następnie trening naszej kadry.

Jesteśmy na miejscu! ✅️🛬 pic.twitter.com/ExiYTHfYRS — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 11, 2023

Mecz Wyspy Owcze – Polska rozpocznie się w czwartek, 12 października, o godzinie 20:45.

Zobacz również: Olkiewicz w środę #85. Bitwa holenderska, czyli o prawdziwej dyskryminacji