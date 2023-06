Już we wtorek reprezentacja Polski zmierzy się w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy z Mołdawią. Zwycięstwo przybliży biało-czerwonych do pierwszego miejsca w grupie, które obecnie okupują Czesi. O której godzinie rozegrany zostanie mecz?

Imago/Piotr Kucza Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Wtorkowym rywalem reprezentacji Polski w eliminacjach do EURO 2024 będzie Mołdawia

Biało-czerwoni wskazywani są jako wyraźny faworyt rywalizacji

Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 w Chisinau

Polska – Mołdawia: o której rozpocznie się mecz?

Porażka i zwycięstwo – tak wygląda bilans reprezentacji Polski po dwóch pierwszych meczach eliminacji do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni tym samym mają na koncie trzy punkty. Tabeli przewodzą Czesi z siedmioma oczkami. Rozegrali oni jednak jedno spotkanie więcej.

We wtorek Polacy zmierzą się w swoim trzecim meczu eliminacji do EURO 2024. Rywal tym razem będzie z dużo niższej półki. Mołdawia zajmuje dopiero 171. miejsce w rankingu FIFA, a do tego nie wygrała żadnego z ostatnich pięciu spotkań. Nigdy nie wygrała do tego z reprezentacją Polski.

Wtorkowe spotkanie z Mołdawią rozpocznie się o godzinie 20:45. Areną zmagań obu drużyn będzie Stadionul Zimbru w Chisinau. Mecz poprowadzi słowacki arbiter Filip Glova. Nie prowadził on jeszcze nidgy spotkania reprezentacji Polski.

