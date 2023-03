Za nami mecz Malta - Włochy w eliminacjach do Euro 2024. Mistrz Europy sięgnął po pełna pulę w wyjazdowej konfrontacji i wygrał 2:0.

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Włoch

Włosi wygrali wyjazdowy mecz z Maltą

Mistrz Europy zwyciężył 2:0

Dla ekipy Roberto Manciniego to pierwsze zwycięstwo w kwalifikacjach do Euro 2024

Włosi z pierwszym kompletem w kwalifikacjach

W pierwszych minutach niedzielnego meczu Włosi nie grali na pełnym skupieniu, co później uległo zmianie. Malta grała bowiem odpowiedzialnie w obronie i nie zamierzała oddać rywalowi zwycięstwa. Przyjezdni okazali się jednak zbyt silni. Po kwadransie gry było 1:0, za co odpowiadają Sandro Tonali i Mateo Retegui. Napastnik gości wykorzystał dośrodkowanie w pole karne z narożnika boiska, do pokonania bramkarza po strzale głową.

Tonali brał także udział w akcji bramkowej na 2:0. Na jego koncie znalazła się asysta przy golu Matteo Pessiny, który nie dał golkiperowi Malty szansy na udaną interwencję. Gospodarze oddali do przerwy dwa celne strzały, ale żaden z nich nie znalazł się w siatce. Po zmianie stron Maltańczycy byli mniej precyzyjni, ale waleczni. Finalnie przegrali oni tylko 0:2 z mistrzem Europy, który zdobył pierwszy komplet punktów w tych eliminacjach do Euro 2024.