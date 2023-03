Włodzimierz Lubański w rozmowie z TVP Sport skomentował poniedziałkowy występ reprezentacji Polski w meczu z Albanią. Były reprezentant Polski choć podkreśla, że zwycięstwo było najważniejsze to jednak zauważa, że styl gry naszej kadry musi się poprawić.

PressFocus Na zdjęciu: Polska - Albania

Lubański skomentował występ reprezentacji Polski w meczu z Albanią

Legenda polskiej kadry wskazała na problemy ofensywne Biało-Czerwonych

Lubański podkreślił, że najważniejszy był wynik

Lubański ocenił grę Polaków w meczu z Albanią

Polska fatalnie rozpoczęła eliminacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy od porażki 1:3 z Czechami. W poniedziałek podopieczni Fernando Santosa zdołali się przełamać i skromnie pokonali Albanię. Jednak gra drużyny pozostawia jeszcze wiele do życzenia, a Albańczycy byli bliscy doprowadzenia do wyrównania w samej końcówce.

– Najważniejsze jest to, że udało się zwyciężyć. Nie ulega wątpliwości, że styl gry musi się poprawić. Mamy kłopoty z kreowaniem sytuacji, w zawodnikach jest za mało zadziorności. Nie był to udany mecz, ale cieszyć powinien wynik – przyznał Lubański w rozmowie z TVP Sport.

Lubański wskazał też, gdzie jego zdaniem leży problem w grze ofensywnej reprezentacji Polski. – Brakuje mi pojedynków jeden na jednego, rzadko wymieniamy podania na jeden kontakt. Zastanawiam się tylko czy jest to kwestia braku umiejętności czy ostrożność i asekuracja. Z pewnością liczba okazji w ostatnim czasie jest zbyt mała – dodał.

Fernando Santos przed pierwszym gwizdkiem meczu z Albanią dokonał kilku zmian w składzie. – Widać, że jest na etapie szukania optymalnych rozwiązań. Dzisiaj było lepiej, ale znów nie dostał zbyt wielu powodów do zadowolenia. Santos potrzebuje czasu, na wnioski przyjdzie jeszcze czas – podkreślił Lubański na łamach TVP Sport.

