Holandia zdobyła pierwsze trzy punkty w eliminacjach do Euro 2024. W poniedziałek gracze Ronalda Koemana pokonali 3:0 Gibraltar.

Pressfocus Na zdjęciu: Holandia - Gibraltar

Holandia powetowała sobie bolesną porażkę z Francją

Oranej zatriumfowali w domowym meczu z Gibraltarem

Gracze Ronaldo Koemana zwyciężyli 3:0

Outsider grupy B bez szans w Rotterdamie

Holandia eliminacje do Euro 2024 rozpoczęła od klęski 0:4 z Francją. Oranje niepowodzenie z Trójkolorowymi chcieli powetować sobie w poniedziałkowym meczu z Gibraltarem. Gracze Ronalda Koemana do przerwy wygrywali tylko 1:0. W 23. minucie Memphis Depay wykorzystał podanie Denzela Dumfriesa.

Po zmianie stron Holandia potrafiła strzelić Gibraltarowi tylko dwie bramki. To szokujące, ponieważ Oranej oddali na bramkę rywala prawie 50 strzałów. Celna była jednak co piąta próba. Autorem dwóch goli dla gospodarzy był Nathan Ake. Obrońca trafił do siatki w 50. i 82. minucie. Holandia finalnie pokonała Gibraltar 3:0.