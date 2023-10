PressFocus Na zdjęciu: Ion Nicolaescu

Reprezentacja Polski tylko zremisowała u siebie z Mołdawią

To świetny wynik dla Czechów

Tamtejsze media świętowały rezultat Biało-czerwonych

Czesi coraz bliżej mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski skompromitowała się, remisując u siebie z Mołdawią (1:1). Ten rezultat może cieszyć Czechów. Obecna sytuacja w grupie sprawia bowiem, że nasi sąsiedzi mają solidną poduszkę bezpieczeństwa. Mają oni przewagę punktu nad Biało-czerwonymi, a do tego w zanadrzu mecz z Mołdawią. Czeskie media świętowały tę zmianę układu sił.

“Bez względu na to, jak fatalnie wyglądał mecz reprezentacji Czech z Wyspami Owczymi (1:0), to udało się go wygrać, a potem nasze szanse na awans jeszcze wzrosły. Po niedzielnym remisie Mołdawii z Polską (1:1) liczby są jasne. Reprezentacja musi jedynie pokonać Mołdawię u siebie i może przegrać z Polską” – podsumowują dziennikarze iSport.cz.

Z kolei portal iDNES lakonicznie skomentowali ostatnie wyniki, zaznaczając jednak przewagę swojej kadry narodowej.

17 listopada wszystko będzie klarowniejsze. Wówczas Biało-czerwoni zmierzą się z Czechami. Problemem dla Polaków pozostaje fakt, że nie będą już mogli poprawić swojej sytuacji, z kolei ich rywalom pozostanie jeszcze spotkanie przeciwko Mołdawii.

