Czesi obawiają się meczu z Polską. Posada trenera poważnie zagrożona

IMAGO / Michal Kamaryt Na zdjęciu: Jaroslav Silhavy

Reprezentacja Czech przegrała na wyjeździe z Albanią 0:3

Dzięki temu Polska ma znacznie większe szanse na awans na Euro 2024

Południowi sąsiedzi obawiają się meczu z Biało-czerwonymi

Czechy zmienią trenera? Obawy przed meczem z Polską

Czechom kompletnie nie wyszło wyjazdowe spotkanie z Albanią. Drużyna prowadzona przez Jaroslava Silhavego zanotowała koszmarną porażkę 0:3, co znacznie zmieniło sytuację w grupie E eliminacji do Euro 2024 na korzyść reprezentacji Polski. Trener naszych południowych sąsiadów jest niepewny swojej posady.

– Zostanie to załatwione, to jasne, ale moim obowiązkiem jest przygotowanie drużyny na niedzielę (mecz z Wyspami Owczymi w Pilźnie), a to krótki czas. Nie wiem, co później wymyśli zarząd – stwierdził Silhavy.

– Czesi nie opuścili mistrzostw Europy od 1993 r., a teraz taka ewentualność zaczyna im zagrażać. Reprezentacja przegrała 0:3 w Albanii w meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy i spadła na trzecie miejsce w grupie E. Albania prowadzi w tabeli przed Polską. Czesi wciąż mają awans w swoich rękach, ale będą musieli poradzić sobie ze wszystkimi pozostałymi meczami, w tym kolejnym trudnym testem w Polsce – czytamy na stronie sport.cz.

Biało-czerwoni pokonali Wyspy Owcze 2:0 i będą w stu procentach pewni awansu na turniej, jeśli wygrają jeszcze dwa pozostałe mecze z Mołdawią i Czechami.

Zobacz także: Tabela grupy E eliminacji Euro 2024. Tak wygląda tabela “polskiej” grupy