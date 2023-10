Cash przekonuje na konferencji. “Mamy plan na to spotkanie”

PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

W czwartek Polaków czeka kluczowe spotkanie z Wyspami Owczymi

Na konferencji prasowej w środę pojawił się Matty Cash

Gracz Aston Villi przekonywał, że Biało-czerwoni mają plan na Farerów

“Wiemy, że będzie trudno, ale jesteśmy dobrze przygotowani”

W czwartek reprezentacja Polski rozegra niepozorne, acz bardzo ważne spotkanie z Wyspami Owczymi. Na środowej konferencji prasowej, oprócz selekcjonera, pojawił się też Matty Cash.

– Jesteśmy dobrze przygotowani do meczu. Wiemy, że będzie trudno, pokazali to w pierwszym meczu. Mamy plan na to spotkanie – odpowiedział gracz Aston Villi, zapytany o czwartkowe starcie. Czy defensor jest przyzwyczajony do takich warunków, jakie panują na Wyspach Owczych? – Nie. Też bywa tak zimno w Anglii, ale raczej nie jest tak wietrznie. To nowe wyzwanie, ale dla nas główną kwestią jest to, żeby zwyciężyć – odrzekł.

Dla Casha Michał Probierz to już czwarty selekcjoner, z którym ma okazję pracować

– Myślę, że każdy trener ma inną osobowość. W grupie panuje świetna, pozytywna atmosfera. Mam nadzieję, że pokażemy to na boisku. Mam nadzieję, że jutro zaczniemy dobrze – uważa 26-latek.

Nie zabrakło też pytania o mocne i słabe strony Farerów.

– Po pierwsze, pokazali w pierwszym meczu z nami, jak trudno ich złamać. Futbol jest bardzo trudny. Musimy znaleźć sposób, by wygrać. Oglądaliśmy, jak grają, wiemy, co potrafią. My martwimy się jednak głównie o siebie. Zobaczymy, co wyjdzie jutro – powiedział reprezentant Polski. Piłkarz Aston Villi potrafi dobrze zaprezentować się na wielu pozycjach. A która jest jego ulubioną?

– Szczerze, kocham grać. Dla mnie nieważne jest, gdzie. Z Burnley grałem ostatnio na lewej obronie. Najbardziej lubię grać po prawej stronie, lubię atakować, strzelać i kreować gole – odpowiedział z uśmiechem zawodnik, po czym pożegnał się w języku polskim.

Cash w tym sezonie rozegrał już 13 spotkań dla Aston Villi. Zanotował w nich trzy bramki i dwie asysty.

