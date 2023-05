fot. Imago / Aleksandra Krzemińska / 400mm.pl Na zdjęciu: Tomas Petrasek

Tomas Petrasek został mistrzem Polski w tym sezonie z Rakowem Częstochowa

Czeski obrońca wydawało się, że latem zmieni klub, ale niekoniecznie tak musi być

31-latek udzielił wywiadu Weszlo.com, w którym przekazał interesujące wieści

“Chce żebym nadal grał w Rakowie”

Tomas Petrasek trafił do Rakowa Częstochowa w 2016 roku. z kolei z końcem czerwca wygasa umowa piłkarza ze świeżo upieczonym mistrzem Polski. Już jakiś czas teamu do przestrzeni publicznej trafiła wiadomość, że Petrasek po sezonie rozstanie się z Czerwono-niebieskimi. Piłkarz ujawnił jednak, że ostatnio właściciel klubu zaproponował mu nową umowę.

– Jeżeli chodzi o moją sytuację kontraktową, to się ona zmieniła. W ostatnich tygodniach pojawiło się duże zainteresowanie z różnych kierunków. Michał Świerczewski powiedział mi niedawno, że się z tym wszystkim przespał i… chce, żebym nadal grał w Rakowie. Przekazałem, że to nie ja będę rozmawiał w tej sprawie, tylko mój menedżer Daniel Weber, do którego mam całkowite zaufanie. On zna też wszystkie inne oferty, które dostałem – powiedział Petrasek cytowany przez Weszlo.com.

– Zapytałem też Michała o to, co z jego perspektywy się zmieniło, że jednak dostałem propozycję pozostania. “Pokazałeś twarz prawdziwego lidera i z takim człowiekiem dalej chcę pracować” – to od niego usłyszałem. W naszej relacji nie zmieniły nic też słowa sprzed dwóch miesięcy, kiedy usłyszałem, że się żegnamy. Podaliśmy sobie wtedy ręce. Mogę powiedzieć, że cały czas mamy przyjacielskie relacje – kontynuował Czech.

– Decyzję dotyczącą przyszłości podejmę po zakończeniu rozgrywek. Na spokojnie usiądę z Katarzyną, z Danielem Weberem i wspólnie zdecydujemy, co dalej. Ta historia może się skończyć, ale równie dobrze możemy dopisać kolejne rozdziały – mówił piłkarz Rakowa.

– Naprawdę pojawiło się sporo zapytań. Zainteresowanie z Polski jest spore i to też jest dla mnie dowód na to, że wyrobiłem sobie markę w Ekstraklasie. Zawsze chciałem być uczciwy wobec siebie i wobec klubu. Ciężko pracowałem, żeby teraz mieć dobre oferty z różnych miejsc. Moje podejście jest takie, że interesują mnie ambicje klubu. Jeżeli mam zostać w Polsce, to chcę grać o najwyższe cele. Interesuje mnie kolejne mistrzostwo Polski. Może mam nieskromne ambicje, ale tak czuję. Jestem gotowy na kolejne wyzwanie – rzekł Petrasek.

