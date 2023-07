Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsat Sport wypowiedział się między innymi na temat Rakowa Częstochowa. Były prezes PZPN ocenił grę klubu pod wodzą nowego szkoleniowca, nawiązując do odejścia Marka Papszuna.

IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Od lewej: Wojciech Cygan, Marek Papszun, Zbigniew Boniek, Maciej Sawicki

Raków Częstochowa ten sezon rozpoczął z nowym szkoleniowcem

Na tym stanowisku Marka Papszuna zastąpił Dawid Szwarga

Sytuację w klubie w rozmowie z Polsatem Sport ocenił Zbigniew Boniek

Boniek wprost o odejściu Papszuna. “Wszyscy tam odetchnęli”

Raków Częstochowa w szczęśliwych okolicznościach pokonał Karabach Agdam 3:2 w meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zapewnili sobie skromną zaliczkę przed trudnym rewanżem. Zdaniem Zbigniewa Bońka to może wystarczyć. Były prezes PZPN w rozmowie z Polsatem Sport ocenił obecną sytuację Medalików i niespodziewanie nawiązał do odejścia Marka Papszuna.

– Raków, by został wyeliminowany, musi przegrać dwoma bramkami. Wydaje mi się, że przy dobrej organizacji może jechać do Azerbejdżanu z pozytywnym nastawieniem – stwierdził Zbigniew Boniek.

– Widzę w grze Rakowa chęci, entuzjazm. Po odejściu Marka Papszuna wszyscy tam odetchnęli, jakby ktoś otworzył okno. Teraz każdy czuje się ważny, a wcześniej wszystko się kręciło wokół trenera Papszuna. W pierwszych meczach tego sezonu rzucała się w oczy nowa energia, inny entuzjazm – powiedział były prezes PZPN.

Czytaj także: Wielka inwestycja Manchesteru City. Klub dostał pozwolenie