PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik, Jakub Świerczok, Maciej Rybus

Jakub Świerczok niedawno wygrał sprawę przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie. Napastnik, który po raz ostatni na murawie pojawił się w listopadzie 2021 roku, mógł wrócić do czynnego uprawiania sportu, co wykorzystało Zagłębie Lubin, które ogłosiło podpisanie kontraktu ze swoim byłym graczem.

Jakub Świerczok wraca do profesjonalnego futbolu

Napastnik po długiej przerwie będzie miał szanse pokazać się na boisku

30-latek zostanie zawodnikiem Zagłębia Lubin

Jakub Świerczok piłkarzem Zagłębia Lubin

Jakub Świerczok po długiej batalii prawnej wygrał sprawę Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, co oznacza, że po ponad rocznej przerwie od gry w piłkę może wrócić do profesjonalnego futbolu. Kilka dni temu portal Weszło.com poinformował, że sześciokrotny reprezentant Polski, mimo kilku ofert pozostania w Japonii, po rozwiązaniu umowy z Nagoyą Grampus ma wrócić do ojczyzny i podpisać kontrakt z byłym klubem.

Pogłoski szybko znalazły potwierdzenie. Jakub Świerczok zostanie graczem Zagłębia Lubin i podpisze z Miedziowymi kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku. Oficjalna prezentacja snajpera powinna to zapewne kwestia godzin i już w ten weekend Waldemar Fornalik będzie mógł rozpocząć pracę ze znanym sobie piłkarzem.

🆕 💣 Jakub Świerczok podpisał z Zagłębiem Lubin kontrakt do 30 czerwca 2024. — Filip Trokielewicz (@Filipinn009) February 10, 2023

Świerczok w barwach Zagłębia rozegrał 25 spotkań i strzelił aż 17 goli. 30-latek to solidne wzmocnienie pierwszej linii ekipy z Lubina, która w tym sezonie zdobyła tylko 17 bramek, a więc najmniej w całej ligowej stawce.