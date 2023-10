PressFocus Na zdjęciu: Aleks Ławniczak

Zagłębie Lubin w ramach 11. kolejki Ekstraklasy podejmowało na własnym obiekcie Piast Gliwice

Mecz ostatecznie zakończył się podziałem punktów

Kibice zgromadzeni na obiekcie w Lubinie obejrzeli tego dnia dwa gole

Ekstraklasa. Zagłębie Lubin remisuje z Piastem Gliwice

Pierwsza połowa spotkania Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice toczyła się dość wyrównanie. Obie drużyny w miarę równo rozdzieliły między sobą posiadanie piłki, a także oddały podobną liczbę strzałów, które nie były jakimś specjalnym zagrożenie zarówno do Frantiska Placha jak i Sokratisa Dioudisa. Kiedy wszystkim się wydawały, że na przerwę piłkarze zejdą z bezbramkowym remisowym, wtedy pojawił się Aleks Ławniczak. Defensor “Miedziowych” bardzo mocnym, a przede wszystkim precyzyjnym uderzeniem głową pokonał golkipera Piasta.

Druga połowa miała podobny przebieg do tej pierwszej. Obie drużyny w miarę równo rozłożyły między sobą posiadanie piłki, ale to Piast Gliwice częściej przeprowadzał ataki. Goście długo nie mogli znaleźć sposobu na skruszenie muru “Miedziowych”, ale udało się im tego wreszcie dokonać w 73. minucie. W polu karnym gospodarzy doszło do sporego zamieszania, które wykorzystał Grzegorz Tomasiewicz.

W kolejnych minutach przeważali piłkarze Waldemara Fornalika, ale nie potrafili zmienić wyniku. Ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

Zagłębie Lubin w kolejnym meczu ligowym zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Natomiast Piast Gliwice ugości na własnym obiekcie Pogoń Szczecin.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice 1:1

Ławniczak (45′) – Tomasziewicz (73′)