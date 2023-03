Lech Poznań - Lechia Gdańsk to drugie piątkowe spotkanie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz po znakomitej grze rozbił gości, którzy przez cały mecz wręcz nie próbowali przeszkadzać poznaniakom.

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Lechia Gdańsk

Lech rozbił Lechią w piątkowym starciu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Poznaniacy do przerwy prowadzili 2:0

Po zmianie stron padły jeszcze trzy bramki

Koncert Lecha przy biernej postawie Lechii

Lech Poznań rozpoczął strzelanie w 25. minucie. Antonio Milić wykorzystał dośrodkowanie z prawej flanki przedłużone przez Jespera Kalstroma i strzałem głową pokonał Dusana Kuciaka, który stał w bramce Lechii Gdańsk. Tuż przed przerwą Słowak po raz drugi sięgał do siatki, ale tym razem pretensje mógł mieć wyłącznie do siebie, ponieważ w pozornie niegroźnej sytuacji nastrzelił Michała Skórasia.

O RANY! Fatalny błąd Dusana Kuciaka, który wykorzystuje Michał Skóraś!



A jak Lech zakończy ten sezon? Na to pytanie możecie odpowiedzieć w naszym trybie Expert Mode w CANAL+ online:

Na kolejnego gola kibice z Poznania musieli poczekać do 67. minuty. Mikael Ishak po zamieszaniu znalazł się tuż przed Kuciakiem i mocno uderzył, prosto w bramkarza gości. Słowacki golkiper, który obronił wcześniejszy strzał Sousy, wpadł z piłką do siatki.

I tak oto Mikael Ishak ma już w tym sezonie 10 goli! Lech nie daje żadnych szans Lechii!



Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online:

W 83. minucie Kristoffer Velde zszedł do środka i technicznym strzałem w długi róg nie dał żadnych szans Dusanowi Kuciakowi, który już wyraźnie miał dosyć tego meczu. A już pięć minut później Słowak znowu musiał wyciągać piłkę z siatki. Velde przymierzył z 16. metra, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki obok golkipera Lechii, który już wcześniej rzucił się do obrony tej próby.

Lech Poznań po tym spotkaniu jest trzeci. Kolejorz z dorobkiem 39 punktów wyprzedza Pogoń, która ma jedno spotkanie rozegrane mniej i 36 oczek na koncie.

Lech Poznań – Lechia Gdańsk 5:0 (2:0)

Milić 25, Skóraś 44′, Ishak 67′, Velde 83′, Velde 88′