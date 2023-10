Wyjątkowa inicjatywa Cracovii. Seniorzy wyprowadzą piłkarzy na mecz

fot. Imago/MICHAL PLASZYK / 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Cracovia

W niedzielę Cracovia podejmie na własnym obiekcie Jagiellonię Białystok

Piłkarzy obu drużyn na murawę wyprowadzą krakowscy seniorzy

Inicjatywa jest następstwem Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Pasy angażują seniorów

Niedzielnemu meczowi 11. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Cracovią a Jagiellonią Białystok towarzyszyć będzie wyjątkowa inicjatywa. Piłkarzy jednej i drugiej drużyny na murawę wyprowadzą krakowscy seniorzy, którzy później z trybun obejrzą piłkarskie widowisko.

1 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Krakowski klub we współpracy z Fundacją Przyszłość Pokoleń i Krakowska Radą Seniorów postanowił to uczcić.

– Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to wyjątkowa okazja na wyróżnienie najaktywniejszych, krakowskich Seniorów. Naszym pomysłem na ich pokazanie jest stworzenie eskorty dla piłkarzy przed meczem Cracovia – Jagiellonia Białystok. Będą to osoby, które swoim zaangażowaniem oraz postawą, pomagają budować lokalną społeczność, stanowiąc wzór do naśladowania dla innych. Tym samym zachęcimy widzów, i na miejscu i przed telewizorami, do większej aktywności społecznej – wyjaśnił prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń Tomasz Wiśliński.

⚪️🔴 Razem z Fundacją Przyszłość Pokoleń i Krakowską Radą Seniorów, przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok zorganizowaliśmy wyjątkową inicjatywę. — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) October 5, 2023

