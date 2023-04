Wychowanek Legii Warszawa mógł trafić do Manchesteru City

Radosław Cielemęcki jest wychowankiem Legii Warszawa, ale obecnie reprezentuje barwy Wisły Płock. Utalentowany pomocnik w rozmowie z portalem "Legia.net" zdradził, że swego czasu mógł trafić do Manchesteru City.

PressFocus Na zdjęciu: Radosław Cielemęcki

Radosław Cielemęcki obecnie reprezentuje barwy Wisły Płock

Utalentowany pomocnik udzielił rozmowy portalowi “Legia.net”

Zdradził, że swego czasu mógł trafić do jednego z największych klubów w Europie

“Nie chciałem od razu rzucać się na głęboką wodę”

Radosław Cielemęcki to zawodnik, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Legii Warszawa, Wychowanek w stołecznym klubie jednak rozegrał tylko dwa spotkanie. Latem 2021 roku zasilił szeregi Wisły Płock, gdzie występuje do dziś. 20-latek udzielił rozmowy portalowi “Legia.net”, w którym zdradził, że interesowały się nim wielkie europejskie kluby, w tym Manchester City.

– Pojawił się temat m.in. wspomnianego Manchesteru City, a gdy grałem jeszcze na Dolnym Śląsku, to odzywała się Hertha Berlin. Występy w Warszawie, w kadrze Mazowsza i reprezentacji Polski przyciągnęły zainteresowanie różnych klubów – stwierdził Cielemęcki.

– Zrobiło się poważnie, doszło do rozważań, aczkolwiek nie chciałem od razu rzucać się na głęboką wodę. Zależało mi na tym, by w Legii zadebiutować i stawiać w niej pierwsze kroki w ekstraklasie, poczuć się pewniej, a dopiero potem myśleć, co dalej – dodał pomocnik Wisły Płock.

Legia Warszawa już w najbliższy piątek zmierzy się w spotkaniu ligowym z Wisłą Płock. Dla Cielemęckiego będzie to z pewnością ważne wydarzenie.

Sprawdź także: Borek podzielił się prognozą w temacie Wisły. “To może być koniec Ekstraklasy”