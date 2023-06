Cracovia to w powszechnej opinii jeden z najlepiej zorganizowanych klubów obok Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Tymczasem w rozmowie z Przeglądem Sportowym ciekawy wątek poruszył właściciel Pasów, ujawniając informacje na temat długu klubu.

Finanse w Ekstraklasie to zawsze temat przyciągający uwagę

W rozmowie z Przeglądem Sportowym profesor Janusz Filipiak opowiedział o długu Cracovii

Kwota przedstawiona przez właściciela ekipy z Kałuży może dziwić

“Sam się nie spodziewałem”

Cracovia to jedna z tych ekip, które nie określa jasno swoich celów na nową kampanię. W każdym stabilność finansowa klubu mogłaby sugerować, że co najmniej miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów powinno być w zasięgu Pasów.

Tymczasem w rozmowie z Przeglądem Sportowym właściciel krakowskiego klubu wypowiedział się na temat skali wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka treningowego. Ogólnie zobowiązania Cracovii mogą szokować.

– W tej chwili dług Cracovii wynosi 72 miliony złotych. Rzecz jasna to jest dług narosły, on nie pojawił się z dnia na dzień. Przyznaję, że sam się nie spodziewałem, że na Rączną, czyli bardzo nowoczesny i imponujący ośrodek treningowy, już po wybudowaniu będziemy musieli przeznaczać pięć milionów złotych rocznie – mówił profesor Janusz Filipiak.

– Któryś z ligowych prezesów ostatnio się chwalił, że zbudują 11 boisk. To ja od razu podpowiadam, że jak chcą mieć 11 boisk, trzeba mieć 11 milionów rocznie na ich utrzymanie – dodał właściciel klubu z Krakowa.

Nowy sezon ligowy Cracovia zacznie już 21 lipca. Pierwszym rywalem Pasów będzie Stal Mielec.

