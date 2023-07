IMAGO / PIOTR KUCZA/ Newspix.pl Na zdjęciu: Janusz Filipiak

Filipiak rozgoryczony. “Mieliśmy promesę, że te inwestycje przeprowadzą”

Kraków chce sprzedać 33,64% swoich udziałów w Cracovii za minimum 26,7 mln zł. Do tej pory wydawało się, że nabędzie je większościowy akcjonariusz, firma Comarch, która obecnie posiada 66,11% udziałów. Jednak prezes Janusz Filipiak w rozmowie z portalem LoveKrakow.pl przyznał, że istnieje na to mała szansa.

Powodem jest brak pieniędzy i wycofanie się miasta z ważnej inwestycji. Kraków obiecał przeprowadzenie remontu stadionu Cracovii oraz lodowiska hokejowej sekcji klubu.

– Musimy wykonać prace, które są potrzebne do uzyskania licencji na grę w hokeja i piłkę. Według mnie to nie jest w porządku, bo to nie są nasze obiekty, tylko miasta, a my płacimy czynsz. Jak wynajmujesz komuś mieszkanie, musisz utrzymać go w stanie, który nadaje się do użytku – skomentował Janusz Filipiak.

– Powiem szczerze. Nie mam pieniędzy, by wydać 5 mln zł na remont stadionu i lodowiska, które należą do miasta, i jeszcze kupić akcje za 25 mln. Jak składaliśmy zainteresowanie kupnem, mieliśmy promesę od pana prezydenta i urzędów, że te inwestycje przeprowadzą. Teraz jednym pismem się wycofali – powiedział prezes Comarchu i Cracovii.