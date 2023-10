Władze Radomiaka już po spotkaniu z trenerem. Zapadła decyzja

IMAGO / Michał Trzpis / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Constantin Galca

Radomiak Radom ma wstydliwą serię sześciu meczów bez zwycięstwa

To pod znakiem zapytania stawiało przyszłość Constantina Galcy

Rumuński menedżer na razie jednak nie zostanie zwolniony

Constantin Galca przygotowuje Radomiaka do meczu z ŁKS-em

Radomiak Radom w ostatnich tygodniach prezentuje się poniżej oczekiwań – Zieloni notują wstydliwą serię sześciu meczów bez porażki. Jak donosi Szymon Janczyk z portalu “Weszlo.com”, odbyło się “spotkanie kryzysowe” zarządu klubu z Constantinem Galcą.

Stan na wtorkowy poranek jest taki, że 51-letni trener nie został zwolniony, poprowadzi dzisiejszy trening i jego zadaniem będzie przygotowanie Radomiaka Radom do ligowego pojedynku przeciwko ŁKS-owi Łódź (sobota, 07.10, godz. 12:30). Co więcej, Rumun nie dostał żadnego ultimatum, jeśli chodzi o wynik najbliższego starcia w PKO BP Ekstraklasie.

Constantin Galca podczas rozmowy z władzami Zielonych podobno wyjaśnił, jak widzi przyszłość i co mu nie odpowiada w polskim zespole. Były szkoleniowiec Espanyolu Barcelona musi podjąć decyzję, czy chce nadal pracować w naszym kraju. Jeżeli tak, to musi wyprowadzić drużynę z kryzysu. W innym wypadku można porozumieć się co do odejścia.

Radomiak Radom w dłuższej perspektywie chciałby powierzyć posadę trenera młodemu menedżerowi, a w mediach pojawia się nazwisko Macieja Kędziorka.