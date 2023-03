Bartłomiej Pawłowski na dłużej w Widzewie Łódź. Beniaminek Ekstraklasy poinformował o porozumieniu z gwiazdorem i nowym kontrakcie, który będzie obowiązywał do połowy 2024 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Bartłomiej Pawłowski jest w tym sezonie najjaśniejszą postacią ofensywy Widzewa Łódź

Klub osiągnął porozumienie i przedłużył z zawodnikiem kontrakt o kolejny rok

– Bartek spełnił pokładane w nim nadzieje – informuje dyrektor sportowy Tomasz Wichniarek

Nagroda za świetny sezon

Widzew Łódź świetnie radzi sobie po powrocie do Ekstraklasy. Ogromna w tym zasługa Bartłomieja Pawłowskiego, który uzbierał już w tym sezonie osiem bramek, cztery asysty i jest najjaśniejszą postacią ofensywy beniaminka.

Jego dotychczasowa umowa obowiązała do końca obecnego sezonu. Kibice obawiali się, że latem stracą gwiazdę, która generowała spore zainteresowanie. W środę klub poinformował, że udało się dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, który wiąże obie strony do 30 czerwca 2024 roku.

Zachwytów nad 30-latkiem nie krył Tomasz Wichniarek.

– Bartek spełnił pokładane w nim nadzieje, miał duży wkład w awans do Ekstraklasy i jest jednym z filarów drużyny. Efektem jego dobrej dyspozycji jest przedłużenie umowy. Budując zespół musimy mieć zawsze balans pomiędzy zawodnikami polskimi i zagranicznymi, młodymi i doświadczonymi. Bartek stanowi ważne ogniwo drużyny i mamy nadzieję, że potwierdzi swoją obecną dyspozycję w kolejnych miesiącach – przekazał dyrektor sportowy beniaminka Ekstraklasy.

Wywołany do tablicy.



PAWŁOWSKI 𝟮𝟬𝟮𝟰 pic.twitter.com/DmdpvMDoqv — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) March 29, 2023

Zobacz również: Marek Papszun wyróżniony po raz czwarty z rzędu. Trenerzy zdecydowali