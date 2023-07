IMAGO / Norbert Barczyk / PressFocus /NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź, Widzew Łódź

Widzew Łódź wchodzi w ostatni etap przygotowań do nowego sezonu

Od poniedziałku rozpocznie się mikrocykl przed pierwszym ligowym starciem

Głos w sprawie przygotowań zabrał Janusz Niedźwiedź

“Chcemy budować mentalność zwycięzców”

Widzew Łódź z impetem wszedł do PKO Ekstraklasy w zakończonym nie tak dawno temu sezonie 2022/2023. Beniaminek imponował grą i stylem, w jakim zdobył regularnie punkty. Praktycznie do końca rundy jesiennej, podopieczni Janusza Niedźwiedzia zajmowali miejsca w górnej części tabeli. To wszystko zmieniło się jednak wraz z przyjściem nowego roku. Od tego momentu Widzew Łódź zaliczał stopniowy zjazd. Finalnie kończąc rozgrywki na 12. miejscu w tabeli. Teraz transfery i przygotowania do nowej kampanii skomentował Janusz Niedźwiedź.

– To zawodnik, który dobrze czuje się z pikę. Ma dobrą sprawność i technikę. Podobała nam się jego agresywność, dobry mental, dobre nastawienie. Jest bardzo otwarty, chłonie informacje. W obronie jest agresywny i widzimy w nim zawodnika, który może być wiodącą postacią zespołu, może rozpalić rywalizację w defensywie jeszcze bardziej – mówi szkoleniowiec o pozyskaniu Luisa Silvy cytowany przez portal “lodzkisport.pl”.

– Imad gra dobrze w powietrzu, dobrze tyłem do bramki, chociaż oczywiście widzimy możliwości poprawy w tym elemencie, jak i w każdym innym. Natomiast z racji wieku to perspektywiczny gracz. Chcemy, by Jordi Sanchez rywalizował z mocnym zawodnikiem – mówi Niedźwiedź.

– Trenerzy testują ustawienia, sprawdzają, co działa w meczu, a co wymaga ulepszenia oraz rotują składem, żeby szerzej sprawdzić kadrę. Do tego służą te spotkania, choć oczywiście my zwracamy uwagę na wynik. Chcemy budować mentalność zwycięzców. W tym okresie bardzo ważne są jednak kwestie szkoleniowe – dodał w rozmowie z oficjalną stroną Widzewa.

