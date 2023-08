Dobra wiadomość dla kibiców Lecha Poznań. Od poniedziałku treningi z piłką ma wznowić Ali Gholizadeh. Na razie tylko indywidualnie, ale to kolejny krok w kierunku powrotu Irańczyka do gry. Ten planowany jest na drugą połowę września - napisał na Twitterze Sebastian Staszewski z "TVP Sport".

IMAGO / PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ali Gholizadeh, Lech Poznań

Ali Gholizadeh wznowił treningi z piłką, o czym informuje Sebastian Staszewski z “TVP Sport”

Irańczyk dołączył do Lecha Poznań kontuzjowany

Przed “Kolejorzem” kluczowe fazy eliminacji Ligi Konferencji Europy

Wraca do zdrowia

Ali Gholizadeh jest jednym z największych letnich nabytków Lecha Poznań. Reprezentant Iranu z “Kolejorzem” podpisał trzyletni kontrakt. Do klubu przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego, występował bowiem wcześniej w belgijskim Royal Charleroi. Jednak do Poznania przychodził już z urazem, przez co jego debiut jest odłożony w czasie. Niemniej dobre informacje dla kibiców ma Sebastian Staszewski z “TVP Sport”.

– Dobra wiadomość dla kibiców Lecha Poznań. Od poniedziałku treningi z piłką ma wznowić Ali Gholizadeh. Na razie tylko indywidualnie, ale to kolejny krok w kierunku powrotu Irańczyka do gry. Ten planowany jest na drugą połowę września – napisał na Twitterze dziennikarz.

Mecz Spartak Trnava – Lech Poznań zostanie rozegrany 17 sierpnia o godz. 20:00 na stadionie w Trnavie.

