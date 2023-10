IMAGO / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Widzew Łódź

Mecz Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów może zostań odwołany

Wszystko przez trudne warunki atmosferyczne

Dzisiaj odwołano już mecz w Fortuna 1. lidze pomiędzy Polonią Warszawa a Lechią Gdańsk

Pogoda daje o sobie znać

W niedzielę o godzinie 15:00 mieliśmy być świadkami rywalizacji Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów. Wiele jednak wskazuje na to, że nie będzie nam to dzisiaj dane, lub będziemy musieli na ten mecz poczekać nieco dłużej. Wszystko przez bardzo intensywne opady deszczu nad stadionem w Łodzi. To powoduje, że murawa przesiąkała wodą, co doskonale widać na filmiku opublikowanym przez gospodarzy.

Ciągłe i coraz bardziej intensywne opady sprawiają, że prace nad przygotowaniem murawy musiały rozpocząć się od zera.



Decyzja o rozegraniu meczu #WIDRCH zostanie podjęta na godzinę przed pierwszym gwizdkiem. pic.twitter.com/rSmXrDE82H — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) October 22, 2023

Dzisiaj o godzinie 12:40 odwołano także mecz Polonii Warszawa z Lechią Gdańsk w Warszawie. Tam również opady deszczu uniemożliwiły rozegranie spotkania.

Czytaj więcej: Oficjalnie. Mecz Fortuna 1. ligi odwołany. Wszystko przez ulewę nad stadionem