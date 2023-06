fot. Imago / Patryk Pindral / 400mm.pl Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Warta Poznań pochwaliła się w swoich mediach nowym herbem

Nie wszystkim nowy projekt przypadł do gustu

W sieci nie brakuje ironicznych komentarzy związanych znowym herbem

Warta Poznań nowym herbem ma nawiązywać do tradycji

Warta Poznań ma za sobą sezon w PKO Ekstraklasie, w którym drużyna Dawida Szulczka utrzymała się bez większego problemu. Przy odrobinie szczęścia Zieloni mogli zakwalifikować do eliminacji do mistrzostw europejskich pucharów.

Tymczasem ostatnio w kontekście Warty głośno, bo podjęto decyzję o zaprezentowaniu nowego herbu. Zwykle tego typu decyzje wywołują masę dyskusji. Tak było kilka lat temu, gdy na podobny krok zdecydował się Juventus.

🆕 Nawiązuje do tradycji i historycznego znaku klubu, a jednocześnie jest dynamicznym i nowoczesnym symbolem piłkarskiej Warty Poznań – oto 𝗻𝗼𝘄𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗯 Zielonych, który ma swą premierę w dniu 111. rocznicy powstania klubu 🟢⚪️



Szczegóły 👉🏼 https://t.co/yLBa9LUzoa pic.twitter.com/ou0LPyPBtx — Warta Poznań (@WartaPoznan) June 15, 2023

W kontekście poznańskiej ekipy kłopotem jest jednak to, że trudno stwierdzić, aby rozwiązanie z nowym projektem było oryginalne. Nie wszystkim zresztą nowy herb przypadł do gustu. Krytycznych komentarzy w sieci nie brakuje. Między innymi takich jak: “Warta Wolfsburg from Grodzisk Wielkopolski”, “Kółko zajumane Wolfsburgowi, a W silnie inspirowane Werderem”, czy “Wataha Poznańska”.

Czytaj więcej: Peszko zaskoczył. “Jestem po rozmowach z dużym fighterem”