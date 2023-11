Warta nie przestraszyła się łódzkiego kotła, Widzew większą aktywnością nic nie wskórał [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Warta Poznań wywalczyła cenne zwycięstwo na trudnym terenie, którym jest stadion Widzewa Łódź

Wygraną ekipie Dawida Szulczka zapewnił gol Martona Eppela

Dzięki sobotniemu zwycięstwu Zieloni odskoczyli od strefy spadkowej

Warta zdobył stadion Widzewa

Widzew Łódź był faworytem sobotniej potyczki z Wartą Poznań w ramach ligowych zmagań. Ekipa Daniela Myśliwca przystępowała do spotkania po remisie z Rakowem Częstochowa. Z kolei Zieloni mieli za sobą zwycięskie starcie nad Stalą Brzeg (4:0) w Fortuna Pucharze Polski.

Widzew Łódź w pierwszej odsłonie rywalizacji był drużyną aktywniejszą w ofensywnie. Dłużej utrzymywał się przy piłce, tworzył sobie sytuacje, ale nic z tego nie wynikało.

Tymczasem poznańska ekipa do głosu doszła praktycznie raz, ale za to porządnie. Marton Eppel w 20. minucie wykorzystał podanie Kajetana Szmyta i skierował piłkę do siatki. Na przerwę goście udali się w lepszych nastrojach.

GOL! Warta prowadzi w Łodzi, a swojego premierowego gola w nowych barwach strzela Márton Eppel! 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/4vWd2Me9jt — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 4, 2023

Po zmianie stron wciąż łodzianie wyróżniali się dużą aktywnością w ataku. Mieli piętnaście sytuacji strzeleckich, w których oddali trzy celne strzały. W każdym razie wynik nie uległ zmianie i szósta porażka w sezonie w wykonaniu Widzewa stała się faktem.

Czytaj więcej: Pogoń z piłkarską jakością, ambicja Puszczy nie wystarczyła [WIDEO]