Imago/Newspix.pl fot. Jakub Ziemianin Na zdjęciu: Raków Częstochowa

We wtorek 22 sierpnia o godzinie 21:00 Raków Częstochowa zmierzy się z FC Kopenhagą w eliminacjach do Ligi Mistrzów

W poniedziałek poznaliśmy oficjalną kadrę Medalików na mecz z mistrzem Danii

Z kadry wypadli Stratos Svarnas i Dawid Drachal. Stopera zastąpić powinien Rundić, a miejsce Drachala zajmie Yeboah

Kadra Rakowa na mecz z FC Kopenhagą znana

Wielkimi krokami zbliża się arcyważny dla Rakowa Częstochowa dwumecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów z FC Kopenhagą. We wtorek mistrz Polski powalczy o prawo do gry w prestiżowych rozgrywkach, w których nie dane mu jeszcze było występować. Bukmacherzy faworyta upatrują jednak w mistrzu Danii.

W poniedziałek poznaliśmy oficjalną kadrę Medalików na mecz z Kopenhagą. Dawid Szwarga postanowił przeprowadzić dwie zmiany. W nadchodzącym dwumeczu nie zagrają Stratos Svarnas i Dawid Drachal.

Pierwszemu z nich występ uniemożliwią problemy zdrowotne, z którymi nie zdołał uporać się na czas. Miejsce stopera zająć powinien Milan Rundic. Drachal natomiast przegrał rywalizację o miejsce w składzie z wracającym po kontuzji Johnem Yeboachem. Trener uznał, że bardziej od młodzieżowca przydać mu się mogą umiejętności byłego zawodnika Śląska Wrocław.

Raków Częstochowa pierwsze spotkanie z FC Kopenhagą rozegra 22 sierpnia, we wtorek o godzinie 21:00 na stadionie w Sosnowcu.

Czytaj też: Bośniak posędziuje w meczu Rakowa z Kopenhagą