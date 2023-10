IMAGO / Maciej Figielek / Newspix Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań przed tygodniem przegrał w Szczecinie 0:5

W piątek Kolejorz podniósł się po tej porażce wygrywając 4:1 z Puszczą

Van den Brom skomentował piątkowe zawody

Van den Brom zadowolony ze zwycięstwa Lecha

Lech Poznań w poprzednim tygodniu najpierw rozbił przed własną publicznością Raków Częstochowa, ale kilka dni później nieoczekiwanie poległ w Szczecinie aż 0:5. Choć Kolejorz już zawodził w tej kampanii to jednak tak wysoka porażka w starciu z Portowcami odbiła się szerokim echem. W piątek Lechici pewnie pokonali 4:1 Puszcze Niepołomice, co pozwoli im spędzić przerwę na mecze międzypaństwowe z większym spokojem.

– Na konferencji prasowej mówiłem, że musimy zareagować po meczu w Szczecinie. I tak było, było to widać na boisku. Ten ostatni tydzień był dla nas ciężki, ale jedyne, co mogliśmy zrobić po tamtym starciu to zareagować tak, jak to zrobiliśmy dzisiaj. Pokazaliśmy to, zagraliśmy dobry mecz, strzeliliśmy ładne gole po ładnych akcjach. Te gole były dla nich ważne. Jestem zadowolony z tego, jak się pokazali piłkarze – przyznał po końcowym gwizdku Van den Brom.

Kolejny mecz ligowy Lech Poznań rozegra 21 października z ŁKS-em Łódź i to będzie kolejna okazja dla Kolejorza, by sięgnąć po trzy punkty.

