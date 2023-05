PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban - Górnik Zabrze

Jan Urban podsumował swoją dotychczasową pracę w Górniku

Szkoleniowiec stwierdził, że wyniki Górnika są zaskoczeniem

Drużyna z Zabrza zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy

“Postawiliśmy sobie jasny cel”

Jan Urban pod koniec marca ponownie objął stery w Górniku Zabrze. Nowy – stary szkoleniowiec z miejsca odmienił oblicze zabrzańskiej drużyny, choć pierwszy mecz pod jego wodzą zakończył się porażką. Była to jednak jedyna przegrana zabrzan od zmiany szkoleniowca. Dotychczas Górnik Jana Urbana zdobył w tym sezonie 10 punktów, co pozwala zajmować 9. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Teraz szkoleniowiec podsumowuje ten okres.

– Te wyniki są trochę zaskoczeniem. Nie oszukujmy się, w Poznaniu nie jest łatwo. Są punkty, których nie do końca się spodziewasz i zdajesz sobie sprawę, że w jakimś stopniu musisz wkalkulować przegraną. Musimy wykonać jeszcze jeden krok. Wielu wydaje się, że osiągnęliśmy cel i mamy utrzymanie, a moim zdaniem wcale tak nie jest. To trudny moment dla Górnika, ale jeśli masz taki moment, kiedy wszystko dobrze ci się układa, zaczynasz wygrywać i widać, że gra cieszy zawodników, skorzystaj z tego i staraj się grać do końca w taki sposób – powiedział podczas przedmeczowej konferencji prasowej Jan Urban.

– Postawiliśmy sobie jasny cel: utrzymanie. Tego jeszcze nie ma. Zróbmy jeszcze ten jeden krok, a później zobaczymy, co się będzie działo – zwieńczył szkoleniowiec Górnika Zabrze.

