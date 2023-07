Według informacji Piotra Koźmińskiego z "SportoweFakty.wp.pl", "Wojskowi" mają dostać piętnaście procent od różnicy między tym, co Dynamo zapłaciło Legii, a co samo zrobi na sprzedaży. W sumie może wyjść nawet około miliona euro dla Legii.

IMAGO / Yannick Verhoeven Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański jest bliski przenosin do Fenerbahce

Na transferze Polaka zarobić ma także Legia Warszawa

Wicemistrzowie Polski zapewnili sobie bowiem kilka lat temu procent od następnej sprzedaży piłkarza

Legia wyczekuje, duże pieniądze w tle

Sebastian Szymański ma za sobą bardzo udany sezon. Polak w barwach Feyenoordu Rotterdam rozegrał w zakończonym sezonie łącznie 40 spotkań, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował siedem asyst. Tym samym 24-latek walnie przyczynił się do mistrzostwa Holandii zdobytego przez swój klub.

Teraz jednak najprawdopodobniej zmieni otoczenie. Polak ma trafić bowiem do ekipy Fenerbahce. Turcy mieli zaproponować Dynamo Moskwa kwotę w okolicach 12 milionów euro. Na taką transakcję czeka z kolei Legia Warszawa. Według informacji Piotra Koźmińskiego z “SportoweFakty.wp.pl”, “Wojskowi” mają dostać piętnaście procent od różnicy między tym, co Dynamo zapłaciło Legii, a co samo zrobi na sprzedaży. W sumie może wyjść nawet około miliona euro dla Legii.

