Michal Sacek jest bliski przejścia do Jagiellonii Białystok – informuje Kuba Seweryn z serwisu “Sport.pl”. Środkowy pomocnik to jednokrotny reprezentant Czech. Michal Sacek może wzmocnić Jagiellonię Pomocnik jeszcze dziś ma przejść testy medyczne w Białymstoku Jego umowa ze Spartą Praga wygasa 30 czerwca 2023 roku, więc będzie to transfer definitywny Jagiellonia finalizuje transfer Michala Sacka

