Widzew Łódź w drugim piątkowym spotkaniu 20. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Przed tym starciem trener Janusz Niedźwiedź nie szczędził pochwał w kierunku opiekuna lechistów. Ponadto podsumował jeszcze raz starcie z Jagiellonią Białystok.

Widzew Łódź w piątkowy wieczór podejdzie do kolejnego nowego wyzwania

W spotkaniu 20. kolejki PKO Ekstraklasy beniaminek rozgrywek zagra z Lechią Gdańsk

Opieku łodzian podzielił się swoimi oczekiwaniami względem trzeciego spotkania ligowego w 2023 roku

Trener Janusz Niedźwiedź ocenił, co musi zostać poprawione

Widzew Łódź po rozegraniu dziewiętnastu meczów ligowych plasuje się na czwartej pozycji. Legitymuje się bilansem 31 oczek. Do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach łodzianie tracą aktualnie dwa punkty.

Okazję na zmniejszenie strat do czołówki Widzew będzie miał w piątkowy wieczór. Szkoleniowiec beniaminka rozgrywek w pochlebnych słowach wypowiadał się na temat trenera Lechii Gdańsk.

– Trener Kaczmarek miał już trochę czasu na wprowadzenie swoich zasad w Lechii. W drużynie jest sporo jakości, zespół jest mocny w ofensywie, ostatnio poprawił się w obronie. To kolejny przeciwnik, z którym chcemy się zmierzyć – mówił Janusz Niedźwiedź na konferencji prasowej.

– Koncentrację trzeba utrzymać do ostatniego gwizdka, a do tego dodać jakość wykończenia. Z Jagiellonią stworzyliśmy mnóstwo szans, nie zdobyliśmy drugiej bramki, ale nawet gdy to się nam nie uda, musimy zachować skupienie, żeby wygrać 1:0 – zaznaczył opiekun łodzian.

Mecz w Gdańsku odbędzie się w piątek o godzinie 20:30. Będzie to jednocześnie pierwsze wyjazdowe spotkanie Widzewa w PKO Ekstraklasie w 2023 roku. W pierwszym w tym sezonie starciu między obiema ekipami padło pięć goli a górą byli gdańszczanie, wygrywając 3:2.

