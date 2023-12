fot. Imago / Artur Kraszewski / APPA/ / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew Łódź na zakończenie grania w ramach 18. kolejki PKO Ekstraklasy zagra z Puszczą Niepołomice

Na temat rywalizacji, która odbędzie się na stadionie w Krakowie, głos zabrał szkoleniowiec łodzian

Mecz odbędzie się w poniedziałek o godzinie 19:00

Daniel Myśliwiec przed spotkaniem Puszcza – Widzew

Widzew Łódź przystąpi do poniedziałkowej potyczki z Puszczą Niepołomice w dobrych nastrojach. Co prawda tydzień temu drużyna Daniela Myśliwca przegrała z Radomiakiem (0:3). W każdym razie awans do 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski łodzianie wywalczyli, pokonując Stal Mielec (2:1). Przed kolejnym ligowym spotkaniem wypowiedział się trener ekipy z Łodzi.

– To, w jaki sposób gra Puszcza, nie będzie zależne od warunków. Przygotowujemy się na to, jak zmienić nasze zachowania, żeby być jeszcze bardziej skutecznym. Będziemy musieli trochę pokombinować, aby ułatwić realizację celu – mówił Daniel Myśliwiec cytowany przez Widzew.com.

– Dwa tygodnie temu zadałem pytanie piłkarzom, czy kiedyś zobaczę ich zmęczonych. Byli wtedy nieco wyeksploatowani, więc tylko uśmiechnęli się, ale następnego dnia nie było już tego po nich widać. To świadczy o potencjale tych ludzi, którzy nie boją się ciężkiej pracy – kontynuował trener łodzian.

Opiekun Widzew docenił atut Puszczy Niepołomice, która grę przy stałych fragmentach gry opanowała do perfekcji. – Sztuką jest doprowadzić do takiego poziomu, że wszyscy wiedzą, jak będziesz grał, a i tak jesteś w stanie to zrobić. Puszcza znajduje się na tym etapie w kontekście stałych fragmentów – mówił Myśliwiec.