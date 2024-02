fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin nie zamierza zadowalać się wygraną ze Śląskiem Wrocław

W środę w trakcie konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się trener Portowców

Jens Gustafsson przede wszystkim odniósł się do krytyki, która spadła na jego zespół

Aktualnie szczecińska drużyna traci osiem oczek do lidera PKO Ekstraklasy

Jens Gustafsson przed spotkaniem Radomiak – Pogoń

Pogoń Szczecin w pierwszym spotkaniu w rundzie wiosennej wygrała ze Śląskiem Wrocław (1:0). Portowcy nie mają jednak zamiaru się zatrzymywać, co dał wyraźnie do zrozumienia szkoleniowiec ekipy ze Szczecina w trakcie środowej konferencji prasowej.

– Moje spojrzenie na to jest takie: ludzie pamiętają, jak Pogoń grała wcześniej i spodziewają się, że będzie grała na takim poziomie intensywności za każdym razem. Myślę, że to co ludzie piszą na temat występu Pogoni dotyczy raczej przeszłości, a nie tego konkretnego meczu – mówił Jens Gustafsson cytowany przez oficjalną stronę internetowa Portowców.

– Najważniejsze, że wygraliśmy we Wrocławiu i to po raz pierwszy od 23 lat. Pokonaliśmy lidera Ekstraklasy, co pokazuje, że jesteśmy mocni. Teraz naszym wyzwaniem jest to, by nie określało nas jedno zwycięstwo. Podejście i zwyciężanie w każdym kolejnym meczu definiuje zwycięzcę. Musimy teraz pokazać, że to zwycięstwo we Wrocławiu było na poważnie. Musimy w piątek wyjść na boisko z pełną determinacją i wygrać kolejne spotkanie – dodał Szwed.

Piątkowy mecz, który odbędzie się w Radomiu, zacznie się o godzinie 18:00. Pogoń powalczy w tym starciu o 11. zwycięstwo w tym sezonie.