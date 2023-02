fot. PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań nie wszedł dobrze w drugą część sezonu PKO Ekstraklasy. Mistrzowie Polski rozegrali już dwa spotkania ligowe w 2023 roku i ani razu nie wygrał. Dzielił się punktami zarówno ze Stalą Mielec (0:0), jak i z Miedzią Legnica (2:2). Na temat drugie występu swoich piłkarzy wypowiedział się w środę wieczorem trener Kolejorza.

Lech Poznań drugi raz w tym roku rozczarował

Kolejorz tylko zremisował z Miedzią Legnica w zaległym spotkaniu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy

Trener poznańskiej drużyny podzielił się opinią na temat występu swoich piłkarzy w środowy wieczór

John van den Brom po spotkaniu z Miedzią Legnica

Lech Poznań odrobił zaległości w środowy wieczór, rozgrywając na wyjeździe spotkanie z Miedzią Legnica. Mistrz Polski przystępował do potyczki w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Ekipa Grzegorza Mokrego jednak wysoko zawiesiła poprzeczkę lechitom.

– Ciężko po meczu zakończonym takim wynikiem to powiedzieć, ale mówiłem w szatni piłkarzom, że zagraliśmy niezłe spotkanie. Oczywiście, to tylko statystyki, które mi zostały pokazane, ale mieliśmy 73 procent posiadania piłki, 22 sytuacje czy 12 strzałów celnych – mówił John van den Brom cytowany przez oficjalną stronę internetową Lecha.

– Muszę być jednak szczery w rozmowach z drużyną i wiem, że jednej rzeczy nie zrobiliśmy dziś dobrze. Chodzi o skuteczność, ponieważ z tej całej przewagi udało nam się trafić tylko dwa razy. Rywal był dziś zorganizowany w obronie, wyprowadził groźne kontrataki, a wyrazy uznania należą się też ich bramkarzowi, który rozegrał świetne zawody. My jednak powinniśmy dziś zwyciężyć, ale nie wykorzystaliśmy zbyt wielu dogodnych sytuacji, dlatego dziś przede wszystkim nie pasuje nam rezultat tego starcia. W niedzielę musimy być o wiele bardziej skuteczni, to przybliży nas do zwycięstwa w tym kolejnym meczu – dodał Holender.

Lechici w najbliższy weekend rozegrają kolejne spotkanie z Miedzią. Tym razem poznańskim team zmierzy się z legniczanami na stadionie przy Bułgarskiej. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 15:00.

Czytaj więcej: Pasjonujące widowisko w Legnicy. Lech znów to zrobił [WIDEO]