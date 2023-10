PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pasieczny

Zmiany w Warcie Poznań

Tomasz Pasieczny przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej oraz dyrektora sportowego

Jego kontrakt z klubem wraz z końcem września dobiegł końca

Oficjalnie: Tomasz Pasieczny opuszcza Wartę Poznań

Warta Poznań za pośrednictwem oficjalnej strony poinformowała, że Tomasz Pasieczny przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej oraz dyrektora sportowego. Jego umowa z “Warciarzami” nie została przedłużona i dobiegła końca wraz z początkiem października.

❗️ Tomasz Pasieczny, dotychczasowy członek Rady Nadzorczej i pełniący obowiązki dyrektora sportowego odchodzi z Warty Poznań po wygaśnięciu umowy z klubem. Dziękujemy! 🤝 — Warta Poznań (@WartaPoznan) October 4, 2023

– To było bardzo ciekawe kilkanaście miesięcy. Od początku miałem działać przy Radzie Nadzorczej i doradzać na odległość, ale ze względu na sytuację zdrowotną Tadka zdecydowaliśmy się na tymczasowe rozwiązanie i moje bezpośrednie zaangażowanie w dwa okienka transferowe – przekazał Tomasz Pasieczny za pośrednictwem strony “wartapoznan.pl”

– Cieszę się, że mimo wielu trudności, udało się rozpocząć proces sprowadzania młodzieżowych reprezentantów Polski w każdym okienku, że udało się dodać jakości do formacji ofensywnej i że to najsilniejsza kadra Warty w ostatnich latach. Opublikowany niedawno raport „Finansowa Ekstraklasa” pokazał, jak mądrze wydawaliśmy w zeszłym sezonie pieniądze na pensje, jak świetną kadrę udało nam się zbudować, biorąc pod uwagę budżet, którym dysponowaliśmy. Jestem dumny z tego, że do końca pozostałem wierny wizji, której miałem strzec. Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę. Do zobaczenia! – dodał

W najbliższych dniach Warta Poznań poinformuje o tym kto zastąpi Tomasza Pasiecznego w pełnionych obowiązkach.

