"Raków prowadzi ze mną negocjacje i to jest fakt. Poza tym mojej sytuacji przygląda się też Lech Poznań. Szczerze to myślę, że wszystkie polskie kluby chciałyby mieć mnie u siebie - powiedział były kapitan Rakowa Częstochowa dla "FootCast".

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Petrasek, Raków Częstochowa

Tomas Petrasek zdradził, jaki klub z PKO Ekstraklasy mu się przygląda

Czech przyznał, że Raków prowadzi z nim negocjacje

31-latek rozegrał w minionym sezonie 17 spotkań

Odejdzie, czy zostanie?

Tomas Petrasek jest piłkarzem Rakowa Częstochowa od 2016 roku. Przebył w tym czasie bardzo długą drogę z klubem. Zaczynał bowiem jeszcze wtedy, kiedy “Medaliki” grały na czwartym poziomie rozgrywkowym. To właśnie droga z 3. ligi do Ekstraklasy, a później dwukrotnie po Puchar Polski i finalnie mistrzostwo sprawiła, że piłkarz jest klubową legendą. Teraz w podcaście “FootCast” zdradził kilka szczegółów na temat swojej przyszłości.

– Raków prowadzi ze mną negocjacje i to jest fakt. Poza tym mojej sytuacji przygląda się też Lech Poznań. Wypadł im podobny zawodnik do mnie – Bartosz Salamon. Szczerze to myślę, że wszystkie polskie kluby chciałyby mieć mnie u siebie – powiedział były kapitan Rakowa Częstochowa.

– W Turcji coś się szykuje, a poza tym mam na stole opcję z Azji. Zmiana? Jeśli do niej dojdzie, to ją zaakceptują, choć po siedmiu latach łatwo nie będzie – dodał Petrasek.

