Śląsk Wrocław gra w niedzielę u siebie z ŁKS-em Łódź. Działacze klubu namawiają kibiców do przyjścia na stadion i zapowiadają "niespodziankę".

fot. Imago/KRYSTYNA PACZKOWSKA/PRZEGLAD SPORTOWY Na zdjęciu: David Balda

Śląsk Wrocław w niedzielę podejmie u siebie ŁKS Łódź

Działacze klubu zachęcają kibiców do przyjścia na stadion i zapowiadają niespodziankę

Wydaje się, że może to być ogłoszenie transferu Patryka Klimali

Wyjątkowa niespodzianka dla kibiców

Śląsk Wrocław dość nieoczekiwanie zajmuje miejsce w ścisłej czołówce tabeli, a przed startem 14. kolejki był liderem całej Ekstraklasy. W niedzielę wrocławianie zagrają u siebie z ŁKS-em Łódź. Działacze klubu dość tajemniczo zapowiadają to spotkanie i zachęcają kibiców, aby pojawili się na trybunach. Szykują bowiem niespodziankę.

„Drodzy kibice, jesteście wspaniali od początku sezonu… Jutro czeka nas kolejna walka o 3 punkty… Drużyny, które wygrywają, dodają nam jeszcze większej motywacji, abyśmy jutro ponownie byli liderami Ekstraklasy… Z prezesem szykujemy dla was niespodziankę, i mamy prezent który przeniesiemy na boisko… Jeśli więc wciąż zastanawiacie się, czy przyjść, wierzcie, że to będzie tego warte żeby być w niedzielę na Tarczynski arena. Do zobaczenia jutro” – napisał dyrektor sportowy w swoich mediach społecznościowych. W podobnym tonie wypowiedział się prezes klubu Patryk Załęczny.

Niewykluczone, że chodzi o nawiązanie współpracy z Patrykiem Klimalą. Napastnik wrócił do Polski i trenuje we Wrocławiu, a ponadto rozwiązał już swój kontrakt z Hapoelem Beer Szewa. Tomasz Włodarczyk poinformował w piątek, że obie strony wypracowały porozumienie i niebawem dojdzie do podpisania umowy.

