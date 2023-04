PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Dawid Szwarga zastąpi Papszuna w Rakowie Częstochowa

– Dziękuję Michałowi Świerczewskiemu za zaufanie, za to, że będę mógł się podjąć wyzwanie bycia pierwszym trenerem Rakowa Częstochowa w nowym sezonie. Markowi Papszunowi nie dziękuję, ponieważ razem mamy jeszcze robotę do dokończenia i to nie jest jeszcze moment na to w trakcie sezonu – powiedział Dawid Szwarga podczas konferencji prasowej.

– Dla mnie to niecodzienna sytuacja ze względu na to, że przychodzę po trenerze, który jest trenerem sukcesu. Przychodzę do klubu, który ma jasno zbudowaną tożsamość, czyli intensywna gra, organizacja w obronie i ta tożsamość zostanie zachowana w Rakowie Częstochowa. Ale nie dlatego, że jestem takim samym trenerem, jak Marek Papszun, ale dlatego, że to zapewnia skuteczność – dodał.

– Myślę, że wyzwanie, które przed nami stoi w nowym sezonie to jest coś, czemu na pewno podołamy. Po wyjściu z konferencji nie będziemy rozmawiać o przeszłości. Skupiamy się na meczach z Lechią i Legią – podsumował.

