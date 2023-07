PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha świętujący 3. miejsce na koniec sezonu 2022/2023

Superbet został nowym sponsorem strategicznym Lecha Poznań

Kontrakt obowiązywać będzie na najbliższe trzy lata

Jest to ponoć najwyższy kontrakt sponsorski w historii Kolejorza

Superbet nowym sponsorem Kolejorza

Przez ostatnie lata na koszulkach Lecha Poznań widniało logo STS-a. Kolejorz kontynuuje swoją współpracę z branżą bukmacherską, ale zmienił sponsora. Na specjalnie zorganizowanej konferencji reprezentanci klubu poinformowali, że nowym sponsorem strategicznym zostanie Superbet. Obie strony podpisały kontrakt, obowiązujący przez najbliższe trzy sezony. Nie znamy konkretów, ale Lech podkreśla, że jest to najwyższy kontrakt sponsorski w historii klubu. Media informowały, że umowa może przynieść Kolejorzowi nawet pięć milionów złotych rocznie.

– To najwyższy kontrakt sponsoringowy Lecha. Nie tylko to było istotne przy naszych rozmowach. Ważniejsze było to, że zauważyliśmy, że dobrze nam się rozmawia, mamy podobne spojrzenie na marketing i rozwój współpracy – powiedział Karol Klimczak.

– Kontrakt ma swoje wartości bazowe, ale de facto jest otwarty. Tylko nasza kreatywność, wspólne pomysły i odzew kibiców będzie budował końcową wartość kontraktu. Umowa ma też elementy związane z wyższą ekspozycją i promocją marki przez osiąganie sukcesów przez Lecha – dodał prezes zarządu klubu.

