Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie tego, o czym pisał Piotr Wołosik. Jagiellonia Białystok zwolniła Macieja Stolarczyka. Do końca sezonu jego rolę przejmie dotychczasowy trener drugiej drużyny Jagi, Adrian Siemieniec.

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Stolarczyk

Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Jagiellonii Białystok

Zespół lawiruje tuż nad strefą spadkową PKO BP Ekstraklasy

Do końca sezonu Jagę prowadzić będzie dotychczasowy opiekun drugiej drużyny, Adrian Siemieniec

Stolarczyk nie dokończy sezonu jako trener Jagiellonii

Około południa we wtorek Piotr Wołosik poinformował, że Maciej Stolarczyk nie dokończy sezonu w roli szkoleniowca Jagiellonii Białystok. Nie minęły dwie godziny, a słowa dziennikarza znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Klub z Podlasia poinformował o zwolnieniu 51-latka.

Jego rolę do końca sezonu pełnić będzie Adrian Siemieniec. Do tej pory prowadził on drugą drużynę Jagiellonii.

Maciej Stolarczyk przestał pełnić obowiązki trenera pierwszej drużyny Jagiellonii Białystok. Do końca bieżącego sezonu za wyniki Żółto-Czerwonych będzie odpowiadał dotychczasowy opiekun Jagiellonii II Białystok, Adrian Siemieniec. — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) April 4, 2023

Stolarczyk już kilkukrotnie w ostatnich tygodniach grał “o życie”. Czarę goryczy przelał jednak niedawny remis ze Stalą Mielec. Duma Podlasia wygrała zaledwie jedno z sześciu ostatnich spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Obecnie ma zaledwie dwa punkty przed strefą spadkową, co nakłoniło włodarzy do zmiany osoby u steru.

Siemieniec zadebiutuje w nowej roli już w poniedziałek. Jego Jagiellonia podejmie u siebie Lechię Gdańsk.

