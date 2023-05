Smokowski zareagował na szokujące zachowanie Gutkovskisa. “Do solidnego ukarania”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Vladislavs Gutkovskis

Raków Częstochowa jest jednym z tych klubów, który walczy o nowy stadion

Jednemu z zawodników Medalików udzieliły się emocje w trakcie niedzielnej fety po wywalczeniu mistrzowskiego tytułu

Na temat zachowania delikwenta głos zabrał dziennikarz Tomasz Smokowski

Gutkovskis podpadł opinii publicznej

Vladislavs Gutkovskis jest jednym z tych zawodników w szeregach Rakowa Częstochowa, który mocno utożsamia się z klubem. Napastnik Czerwono-niebieskich w tym sezonie wystąpił w 40 meczach, strzelając w nich dziewięć goli. Tymczasem w niedzielny wieczór Łotyszowi puściły hamulce w momencie poruszenia wątku nowego stadionu dla klubu z Limanowskiego. 28-latek wyraził wulgarne słowa pod adresem prezydenta Częstochowy. “Matyjaszczyk, ch.. Ci w dupę!” – krzyczał Gutkovskis.

Do zachowania piłkarza odniósł się w audycji “Moc Futbolu” dziennikarz Tomasz Smokowski. Dał do zrozumienia, że Gutkovskis zapracował na solidną karę. – Jestem bardzo ciekawy, jak w takiej sytuacji zareaguje Raków, bo moim zdaniem Gutkovskis jest do takiego solidnego ukarania, a nie wiem, czy nie do rozwiązania kontraktu – powiedział Smokowski w Kanale Sportowym.

Gutkovskis ma umowę ważną z Rakowem do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi ponad milion euro.

