Erik Exposito to dzisiaj jedna z największych gwiazd w PKO Ekstraklasie. Hiszpan ma kontrakt ważny ze Śląskiem Wrocław do końca trwającego sezonu. Prezes WKS-u natomiast ujawnił, że wkrótce zaczną się rozmowy z piłkarzem w sprawie nowej kluby. Jednocześnie w przypadku ewentualnego przedłużenia kontraktu zawodnik może liczyć na podwyżkę.

fot. Imago / Paweł Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Erik Exposito

Erik Exposito ma umowę ważną ze Śląskiem Wrocław tylko do końca czerwca tego roku

Prezes klubu Patryk Załęczny w rozmowie z Prawdą Futbolu przekazał, że jest plan, aby przedłużyć z zawodnikiem umowę o dwa lub trzy lata

Hiszpan jest aktualnie liderem klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy

Prezes Śląska o przyszłości Erika Exposito

Erik Exposito jest dzisiaj najskuteczniejszym strzelcem PKO Ekstraklasy, mogąc pochwalić się bilansem 11 goli na koncie. Okazję do poprawienia bilansu zawodnik będzie miał w niedzielę, gdy Śląsk Wrocław w roli gospodarza zmierzy się z ŁKS-em. Tymczasem w Prawdzie Futbolu w rozmowie z Pawłem Gołaszewskim na temat przyszłości Erika Exposito głos zabrał sternik klubu z Wrocławia.

– Potwierdzę, że na tysiąc procent nie sprzedamy go w zimowym okienku. Stracilibyśmy pod kątem sportowym i marketingowym, jeśli by odszedł. Usiądziemy z nim do rozmów w trakcie najbliższych dni, tygodni – mówił prezes Śląska – Patryk Załęczny.

– Myślę, że jest szansa na to, że Erik chce zostać w Śląsku. Jest bardzo zadowolony z pobytu we Wrocławiu. Zrobimy wszystko, by to zrobić. Mówimy tu o dwuletnim czy trzyletnim kontrakcie. Na pewno nie będą to małe pieniądze – uzupełnił przedstawiciel WKS-u.

