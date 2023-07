IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Erik Exposito, Śląsk Wrocław

Wciąż nieznana jest przyszłość Erika Exposito w Śląsku Wrocław

Piłkarz ostatnio był łączony z klubami z Turcji oraz ZEA

Napastnik jednak nie porozumiał się z oboma klubami

Exposito nadal w Śląsku

Za Śląskiem Wrocław bardzo trudny sezon. Podopieczni Jacka Magiery do ostatniej kolejki walczyli o pozostanie w lidze. Finalnie się to udało kosztem Wisły Płock, choć emocji było bardzo dużo. Teraz nie brakuje tych związanych z transferem Erika Exposito. Saga transferowa napastnika przypomina rollercoaster. Gdy wydaje się, że już odejdzie z klubu, to zdarza się coś, co powoduje, że nagle wraca do Wrocławia.

Już jakiś czas temu Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” informował, że napastnik z Hiszpanii porozumiał się z Eyupsporem – klubem z Turcji. Transfer jednak upadł, bo klub nagle zmienił warunki kontraktowe. W następnej kolejności zawodnik podjął rozmowy z FC Baniyas ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednak jak donosi Karol Bugajski z “Przeglądu Sportowego Onetu” strony nie porozumiały się.

🔥 Erik Exposito wraca do treningów ze Śląskiem Wrocław! Hiszpański napastnik ponownie nie porozumiał się z FC Baniyas, klubem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeśli trzymać się słów trenera Jacka Magiery, to oznacza, że Exposito już nigdzie tego lata nie wyjedzie — Karol Bugajski (@bugajski_karol) July 17, 2023

– Erik dostał zgodę, żeby porozumieć się z innym klubem, natomiast ja też już z nim rozmawiałem i powiedziałem swoje zdanie – to jest ostatni raz, gdy decydujemy się go puścić i może sobie wrócić w środę czy czwartek. Musi się zadeklarować i wziąć odpowiedzialność za drużynę – powiedział jakiś czas temu Jacek Magiera dla “Canal+ Sport”.

