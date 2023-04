W poniedziałek Dawid Dobrasz poinformował, że Paweł Raczkowski został odsunięty od meczów Lecha Poznań co najmniej do końca sezonu. W całej sprawie głos zabrał Maciej Henszel na youtubowym kanale "Meczyki".

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Raczkowski

Paweł Raczkowski nie będzie sędziował meczów Lecha co najmniej do końca sezonu

Rzecznik Lecha Poznań zabrał głos w tej sprawie

Maciej Henszel opowiedział o poniedziałkowych działaniach klubu

“Tego nam nikt nie broni”

Paweł Raczkowski, czyli arbiter główny niedzielnego meczu z udziałem Lecha Poznań oraz Pogoni Szczecin, ma zostać odsunięty od prowadzenia spotkań “Kolejorza” co najmniej do końca sezonu. Informował w poniedziałek o tej sprawie jako pierwszy Dawid Dobrasz, dziennikarz portalu “Meczyki.pl”. Jest to efekt rozmów władz poznańskiego klubu z szefem kolegium sędziów. 39-latek w obecnym sezonie podjął kilka błędnych decyzji, które były kluczowe dla przebiegu starć. Do tej sprawy odniósł się Maciej Henszel, rzecznik Lecha, na kanale “Meczyki”.

– Prezes Karol Klimczak rozmawiał dziś z panem Mikulskim. Ta rozmowa dotyczyła pracy sędziego, my zgłosiliśmy swoje zastrzeżenia. Tego nikt nam nie broni, żeby wykonać telefon do szefa kolegium sędziów i porozmawiać o pracy arbitra – informował Henszel.

– Były to opinie i prezes Klimczak zostawił decyzję panu Mikulskiemu. Wszystkie decyzje dot. obsady sędziów podejmuje PZPN i pan Mikulski. Absolutnie nie chcemy wpływać na decyzje, nie wysłaliśmy żadnego pisma – dodał rzecznika Lecha Poznań.

