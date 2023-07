Z tak jakościową kadrą to możliwe i tak, chcemy walczyć o mistrzostwo, puchar i w europejskich pucharach - odpowiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań w rozmowie z "Weszło" na pytanie o powtórzenie wyników z LKE.

Tomasz Rząsa podsumował dotychczasowe transfery Lecha Poznań

Dyrektor sportowy “Kolejorza” stwierdził, że klub ma najdroższą kadrę w historii

Pierwszy mecz w tym sezonie Ekstraklasy już dzisiaj z Piastem Gliwice

“Chcemy walczyć o mistrzostwo, puchar i w europejskich pucharach”

Lech Poznań przystępuje do nowego sezonu z bardzo dużymi celami. Klub chciałby znów zaistnieć na arenie europejskiej i nawiązać do ubiegłorocznych wyników w Lidze Konferencji Europy. Z kolei w Ekstraklasie włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. Nie można zapominać też o Pucharze Polski i chęci podniesienia trofeum. Dlatego też przed sezonem dokonano kilku ciekawych transferów, o których teraz mówi Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha.

– Europejskimi pucharami i sprzedażą wychowanków – Kamila Jóźwiaka, Roberta Gumnego, Tymka Puchacza, Kuby Modera, Kuby Kamińskiego czy ostatnio Michała – zapracowaliśmy na to, że obecnie Lech Poznań ma najdroższą kadrę w historii klubu. Nigdy tyle nie wydawaliśmy na pensje pierwszego zespołu – powiedział Rząsa w rozmowie z “Weszło”.

– Z tak jakościową kadrą to możliwe i tak, chcemy walczyć o mistrzostwo, puchar i w europejskich pucharach – odpowiedział dyrektor Lecha na pytanie o powtórzenie wyników z LKE.

